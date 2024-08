Linhas 8 e 9 da ViaMobilidade terão intervalos maiores no final de semana devido à manutenção programada

Linhas 8 e 9 da ViaMobilidade terão intervalos maiores no final de...

A ViaMobilidade realizará manutenções programadas nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda neste fim de semana. As intervenções, que incluem trocas de trilhos, dormentes e aprimoramento dos sistemas de alimentação elétrica e sinalização, vão causar alterações nos intervalos dos trens.

Linha 9-Esmeralda

No sábado (31), das 21h às 0h, o intervalo entre os trens será de 17 minutos entre as estações Osasco e Bruno Covas/Mendes-Vila Natal. No domingo (1), o mesmo intervalo será mantido das 4h às 0h em toda a linha.

Linha 8-Diamante

No domingo (1), o intervalo será de 17 minutos entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Itapevi, das 8h às 22h. Das 22h às 0h, o intervalo será reduzido para 10 minutos entre as mesmas estações.

Os passageiros devem se planejar com antecedência para evitar transtornos.