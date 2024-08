Centro de Eventos de Barueri terá espetáculo de dança neste domingo (1º)

No dia 1º de setembro, às 18h, o Centro de Eventos de Barueri apresenta o espetáculo “Pelo Caminho – 20 anos da nossa dança”, que celebra a trajetória de duas décadas da Oficina Cultural Contemporânea de Barueri, agora conhecida como OCAC Cia de Dança.

Sob a direção de Adriana Celi Castelo, o espetáculo é uma síntese dos processos artísticos, estéticos e humanos que moldaram a companhia ao longo desses 20 anos. Inspirado na arquitetura dramatúrgica do último trabalho do grupo, “Pelo Caminho”, a apresentação explora a riqueza e os desafios do processo criativo, focando não no destino, mas na jornada.

Nesta celebração, a premissa de estar “no meio” permeia a narrativa, que se desenrola por meio de vozes, movimentos, histórias, poesia e encontros que refletem a essência do grupo.

Segundo os organizadores, “Pelo Caminho – 20 anos da nossa dança” promete ser uma experiência atemporal, tecida com afetos que dançam e retratam toda a beleza de uma companhia que resiste e floresce pelo amor à dança e ao próximo.

Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Express.