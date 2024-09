Lotofácil da Independência sorteará prêmio estimado em R$ 200 milhões; saiba como jogar

A Caixa Econômica Federal realizará o sorteio da Lotofácil da Independência 2024 na próxima segunda-feira (9), dois dias depois da data em que é comemorada a Independência do Brasil. Neste ano, o concurso especial 3190 tem prêmio estimado em R$ 200 milhões.

Os interessados em participar têm uma semana para comprar as apostas para o concurso especial em qualquer casa lotérica ou pela Internet, no site da Caixa Econômica Federal ou via aplicativo. A aposta simples custa R$ 3

Como participar do sorteio:

Para concorrer à chance de se tornar um milionário neste concurso especial, basta comprar a aposta e marcar entre 15 a 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. Também é possível deixar o sistema escolher os números através da Surpresinha.

Ao contrário dos concursos regulares, o concurso especial da Lotofácil da Independência não acumula. Logo, se não houver apostas premiadas com 15 números, o prêmio será rateado entre os acertadores de 14 números e assim por diante.

Lotofácil da Independência já fez milionários na região

No concurso especial do ano passado, a Lotofácil da Independência fez milionários na região Oeste da Grande São Paulo. Das 65 apostas que acertaram as 15 dezenas do concurso 2900, duas foram feitas em Osasco e Jandira, faturando R$ 3 milhões, cada.