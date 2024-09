Com a candidatura do vice barrada pela Justiça, Dr. Lindoso fala em “perseguição”

Com a candidatura do vice barrada pela Justiça, Dr. Lindoso fala em...

A Justiça Eleitoral considerou irregular o registro da candidatura a vice-prefeito do médico Carlos José Gaspar, o Dr. Gaspar (Democracia Cristã), da chapa com o também médico Dr. Elissandro Lindoso (Novo), em Osasco. Em vídeo publicado nas redes sociais, Lindoso diz estar “indignado” com o que chamou de “perseguição” contra o seu pleito.

A decisão da Justiça publicada na sexta-feira (30) atende ao pedido do Ministério Público Eleitoral (MPE). Dr Lindoso teve a candidatura considerada regular, no entanto, com registro de Dr. Gaspar barrado, a chapa formada pelos médicos na disputa à Prefeitura de Osasco foi indeferida. “Estão querendo me tornar inelegível”, disparou Dr. Gaspar.

No pedido de impugnação de Dr. Gaspar, o MPE ressaltou à Justiça que o médico já foi condenado por improbidade administrativa em sentença que determinou o ressarcimento de danos causados aos cofres públicos e a suspensão dos direitos políticos. “Esse processo que estão usando para me massacrar nas redes sociais é de 1990, quando fui condenado por uma ação culposa e transformada, recentemente, em dolosa para me tornar inelegível”, explicou o médico.

Dr Gaspar disse que está recorrendo “em estâncias superiores” para tentar reverter a situação. “Confio na justiça dos homens e na justiça de Deus”, completou o médico, ao lado de Dr. Lindoso. “Estou revoltado, indignado com essa perseguição contra a nossa candidatura”, disse o candidato do Novo.

“Como não encontraram nada contra a minha pessoa, ficam buscando implicar com o meu vice, o Dr. Gaspar. Ele é um senhor de quase 70 anos, e 40 deles trabalhando apenas na UBS do Jaguaribe, ou seja, contribuiu muito pela cidade, tem experiência. Eu sou candidato e serei prefeito. Vamos mostrar a verdade para o povo porque a verdade liberta”, destacou Dr. Lindoso em novo vídeo publicado hoje nas redes sociais, onde fez outras reclamações a cerca da disputa eleitoral.