Mãe agradece policiais que socorreram a filha de 1 ano após queda em Barueri

Aliviada após o susto, uma moradora de Barueri agradeceu aos policiais militares que ajudaram a socorrer a filha, de apenas 1 ano, que caiu de uma altura de quase dois metros. “Cheguei com a minha filha desmaiada dentro do carro e eles prestaram socorro”, relatou Maria Tereza.

O incidente aconteceu na última sexta-feira (6). Os policiais cabo Jesus e cabo Cunha estavam na 5ª Cia da do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, em Barueri, quando foram solicitados por Maria Tereza, grávida de 8 meses, que chegou desesperada com a filha no carro.

A moradora de Barueri informou aos policiais que a menina, Helena Vitória, havia caído, recebeu atendimento médico, mas passou mal depois que foi liberada, chegando a desmaiar e apresentar sinais de convulsão.

Rapidamente, a equipe usou a viatura para abrir passagem no trânsito e conduzir mãe e filha ao Pronto-Socorro Infantil de Barueri. Ao chegar no local, um dos policiais pegou a menina no colo e a encaminhou à equipe médica, que constatou um traumatismo craniano.

Helena Vitória foi submetida aos procedimentos para que os sinais vitais fossem estabilizados. Em seguida, a equipe do hospital informou, segundo a PM, que “a prestação de socorro imediato foi fundamental para salvar a vida da pequena”.

Agora que a filha está bem, Maria Tereza retornou à base para expressar gratidão aos policiais: “A gente veio agradecer pelo atendimento e o carinho que tiveram comigo e com a minha filha”.