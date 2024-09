Cafeteria futurista We Coffee abre as portas em Barueri na próxima semana

A rede futurista de cafeteria We Coffee, famosa pelo cardápio e ambiente “instagramáveis”, está prestes a inaugurar sua loja em Barueri, a primeira na região. A unidade abre ao público no dia 18 de setembro, no Shopping Tamboré.

A rede queridinha da Internet se destaca pela arquitetura conceitual, futurista e minimalista. No cardápio, a We Coffee oferece clássicos que vão desde café expresso e cappuccino ao mocha, latte e cafés gelados, além de chás, smoothies e uma variedade de salgados e doces exclusivos.

A We Coffee do Tamboré, em Barueri, será a primeira da marca na região. Atualmente, a rede de cafeteria está presente em Pinheiros, Liberdade, Centro de São Paulo, Ibirapuera, Morumbi, São Caetano, Anália Franco e Jardim Paulista.

