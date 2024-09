Mostra Japão reúne cultura e gastronomia em São Roque neste fim de semana

A cidade de São Roque recebe nesta sexta-feira, sábado e domingo, dias 6, 7 e 8 de setembro, a Mostra Japão. O evento, que será realizado no Recanto da Cascata, reunirá gastronomia e cultura oriental.

A atração promete entretenimento para todas as idades com concurso de cosplay valendo prêmios em dinheiro, além de diversas apresentações. Os entusiastas da cultura também encontrarão lojas geek com diversos produtos.

A entrada é gratuita, mas a organização pede que os visitantes levem 1 kg de alimento não perecível.

SERVIÇO

Mostra Japão em São Roque

Quando: De 6 a 8 de setembro / Sexta das 18h às 22h e sábado e domingo das 11h às 22h

Onde: Recanto da Cascata – Avenida Antônio Maria Picena, nº 34, Vila Junqueira

Entrada Gratuita – se puder, doe 1 kg de alimento não perecível