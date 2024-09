Rodrigo Marques traz show “O Entusiasta” para Cotia em apresentação única nesta sexta (6)

O humorista Rodrigo Marques chega a Cotia com seu novo show de stand-up comedy, “O Entusiasta”, nesta sexta-feira (6), às 21h, no Teatro Desafio.

Formado em jornalismo, Rodrigo Marques encontrou sua verdadeira vocação no stand-up comedy em 2008. Desde então, sua carreira decolou, tornando-se um dos apresentadores do programa “A Culpa é do Cabral”, no Comedy Central, e conquistando milhões de seguidores nas redes sociais.

O humorista recifense, conhecido por seu vocabulário rebuscado e franqueza característica, aborda uma variedade de temas sob uma perspectiva única, baseada em suas próprias experiências.

Os ingressos estão à venda através do site Bilheteria Express. O Teatro Desafio fica na Rua Ametista, 21, no Jardim Nomura.