Museu da Língua Portuguesa tem entrada gratuita aos finais de semana

O Museu da Língua Portuguesa, no Centro Histórico de São Paulo, terá os finais de semana com entrada gratuita até 31 de dezembro deste ano. A entrada já era franca aos sábados e, desde junho deste ano, começou a vigorar também aos domingos.

Nos outros dias da semana, o ingresso custa R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia-entrada). Crianças até 7 anos entram de graça todos os dias, assim como professores e funcionários de redes públicas de ensino, de qualquer nível. Para verificar outras gratuidades, basta acessar Sympla Bileto. O Museu fecha apenas às segundas-feiras para manutenção.

Quem visita o Museu tem acesso à exposição principal e à mostra temporária Línguas africanas que fazem o Brasil – com curadoria de Tiganá Santana, em cartaz até 31 de janeiro.

Com experiências audiovisuais, lúdicas e interativas, a exposição principal apresenta a diversidade da língua portuguesa falada no território brasileiro e em outras partes do mundo.

Para além das exposições

Aos sábados, o Museu ainda promove, uma vez por mês, outras atividades. Entre elas, a Feira de Troca de Livros, o Papo Literário, o Sarau Africanizar no Museu e a Plataforma Conexões. Todas elas são gratuitas.

Aos domingos, a atividade paralela às exposições é o projeto Domingo no Museu, que conta com uma apresentação artística e jogos e brincadeiras, estes comandados pelo coletivo Aqui que a gente brinca!. Para participar, não precisa se inscrever e nem retirar ingresso antecipadamente.

Por fim, aos sábados e domingos, ocorrem visitas temáticas pela exposição principal e pelo prédio histórico da Estação da Luz. Também gratuitas, elas são organizadas pelo Núcleo Educativo.

SERVIÇO

Exposição principal e mostra temporária Línguas africanas que fazem o Brasil

Quando: De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h)

Quando: na semana R$ 24 (inteira); R$ 12 (meia)

Grátis para crianças até 7 anos

Grátis aos sábados

Grátis aos domingos (até 31 de dezembro)

Acesso pelo Portão A

Venda de ingressos na bilheteria e pela internet:

Sympla Bileto