Osasco realiza tradicional desfile de 7 de setembro no próximo sábado

Com o tema “A Ciência e a Tecnologia a Serviço da Humanidade”, a cidade de Osasco promove no próximo sábado o tradicional desfile cívico militar de 7 de Setembro, feriado do Dia da Independência do Brasil.

O evento é aberto ao público e está marcado para começar às 8h do sábado (7), na Avenida dos Autonomistas, 3030. Antes do desfile, haverá a cerimônia de hasteamento das bandeiras, em frente à Câmara Municipal de Osasco.

Ciência e Tecnologia

O desfile traz em 2024 um tema inovador, diferente do que já foi abordado em um dos eventos mais tradicionais da cidade de Osasco. Segundo a administração municipal, a escolha destaca sobretudo os esforços da atual gestão na modernização da Educação na rede municipal.

“Com investimentos que vêm transformando o processo de ensino e aprendizagem, o evento destaca a importância da tecnologia na formação dos alunos, preparando-os para enfrentar os desafios do futuro”, diz a Prefeitura de Osasco.