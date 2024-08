Organizadora de evento de RH emite nota após desabamento de estande na São Paulo Expo

A ABRH – Brasil, organizadora do Congresso Nacional de Gestão de Pessoas (CONARH), informou que as duas pessoas atingidas pelo desabamento de um estande, ocorrido na tarde desta quarta-feira (28), na São Paulo Expo, tiveram ferimentos leves.

Procurada pelo portal Visão Oeste, a entidade afirmou, em nota, que ambas as vítimas receberam os primeiros socorros ainda no local. “Uma delas foi atendida no ambulatório do próprio evento e já foi liberada. A outra foi encaminhada a um hospital para prosseguir com o atendimento médico”, explicou.

“A entidade, junto com o expositor e os fornecedores responsáveis, está em contato com o hospital e a paciente para prestar todo o auxílio necessário”, completou, reforçando que também está prestando apoio na apuração das causas do ocorrido.

A ABRH explicou que parte da estrutura da iluminação de led do estande de um dos expositores cedeu. O expositor em questão é a empresa Bradesco Seguros, conforme aparece nas imagens publicadas pela página “Na Paulista”, no Instagram: “O evento literalmente parou, olha só. […] E estamos torcendo para que tudo termine bem”.

O Grupo Bradesco Seguros lamentou o ocorrido, em nota enviada ao G1, e informou que está tomando todas as providências. “A empresa preza pela segurança e bem-estar e oferecerá o suporte e esclarecimentos necessários”, frisou.

A 50ª edição do Congresso Nacional de Gestão de Pessoas (CONARH) começou ontem (27), na São Paulo Expo – Pavilhões 6, 7 e 8, Zona Sul. O evento, que reuniu mais de 32.000 pessoas em sua última edição presencial, é considerado um dos maiores no universo de gestão e desenvolvimento humano.