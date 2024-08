Estande desaba e deixa feridos em evento de RH na São Paulo Expo

Ao menos duas pessoas ficaram feridas após um estande desabar, na tarde desta quarta-feira (28), durante a 50ª edição do Congresso Nacional de Gestão de Pessoas (CONARH), realizado na São Paulo Expo, na Zona Sul.

O acidente aconteceu por volta das 16h20. De acordo com informações da página “Na Paulista”, o estande do Bradesco Seguros desabou atingindo pessoas que estavam no local.

“O evento literalmente parou, olha só. […] Está sendo atendida ali uma das pessoas que estavam lá. E estamos torcendo para que tudo termine bem”, relata em vídeo publicado no Instagram.

Nas imagens é possível ver os socorristas atendendo uma pessoa deitada no chão enquanto uma multidão se aglomera ao redor.

Em nota, o Grupo Bradesco Seguros lamentou o ocorrido e informou que está tomando todas as providências. “A empresa preza pela segurança e bem-estar e oferecerá o suporte e esclarecimentos necessários”, completou.

Leia a íntegra da nota:

“O Grupo Bradesco Seguros lamenta o ocorrido em seu estande no CONARH, evento realizado em São Paulo, nesta quarta-feira (28), e informa que todas as providências estão sendo tomadas. A empresa preza pela segurança e bem-estar e oferecerá o suporte e esclarecimentos necessários.”

