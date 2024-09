Osasco decreta luto oficial de três dias pela morte da vereadora Ana Paula Rossi

A cidade de Osasco decretou luto oficial de três dias pela morte da vereadora Ana Paula Rossi, ocorrida neste domingo (08). A informação foi divulgada pelo prefeito Rogério Lins (Podemos) hoje nas redes sociais.

“Dia muito triste na cidade de Osasco”, lamentou Lins, que sugeriu aos candidatos a prefeito e a vereador do município que suspendam as atividades políticas pelos próximos três dias “em respeito à Ana”.

O corpo da vereadora, filha da vice-prefeita Ana Maria Rossi e do ex-prefeito de Osasco Francisco Rossi, será velado no Teatro Municipal de Osasco até às 16h e enterrado às 17h no Cemitério Bela Vista.