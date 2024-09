Osasco oferecerá auxílio de R$ 3.500 às famílias atingidas por incêndio no Santa Rita

Osasco oferecerá auxílio de R$ 3.500 às famílias atingidas por incêndio no...

Na noite desta segunda-feira (2), o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), assinou um decreto que viabiliza o auxílio de R$ 3.500 às famílias atingidas pelo incêndio que destruiu dezenas de moradias em uma comunidade, no Jardim Santa Rita, ontem.

A informação foi divulgada por Lins nas redes sociais. Segundo o prefeito, serão beneficiadas com a medida 110 famílias. Além do suporte financeiro, equipes da Prefeitura de Osasco continuam no local prestando assistência aos atingidos.

O incêndio de grandes proporções foi controlado pelo Corpo de Bombeiros no final do dia de ontem. Não houve vítimas. De acordo com o prefeito, a administração providenciou abrigo, alimentação, colchões e produtos de higiene pessoal às famílias que perderam suas moradias.

As equipes também fizeram o resgate de muitos pets, que foram levados ao hospital veterinário municipal de Osasco – a unidade abriu no domingo exclusivamente para atender os animais. “Todos os pets resgatados estão sendo acompanhados pelos nossos veterinários”, reforçou Rogério Lins hoje.