Osasco sedia Festival de Economia Criativa para PcDs e Raros em outubro

A cidade de Osasco vai sediar um evento inédito voltado para pessoas com deficiência (PcDs) e doenças raras em outubro. Trata-se da Divecon – Festival de Economia Criativa de PcDs e Raros, que será realizada no dia 19 de outubro, das 11h às 20h, na Escola de Artes César Antônio Salvi, localizada no centro da cidade.

O festival, que tem entrada gratuita, busca estimular o empreendedorismo e a geração de renda entre a comunidade PcD de Osasco e região. A programação inclui uma feira de economia criativa com 20 microempreendedores locais, palestras sobre empreendedorismo, oficinas de artesanato e gastronomia, além de um pocket show musical.

Entre os destaques do evento está a palestra da empreendedora social Grace Silva Santos Mori, que abordará a economia criativa para o empreendedorismo feminino. O evento também contará com várias oficinas. O músico e palestrante motivacional Douglas Dôdi, que é tetraplégico, encerrará a programação com uma apresentação musical.

O Divecon é uma iniciativa que conta com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, do Governo Federal através da Lei Paulo Gustavo, e da Prefeitura Municipal de Osasco. Cristiane Mayworm, uma das organizadoras, destaca a importância do evento: “Pensei em um evento que seja o mais inclusivo possível para PcDs, Raros e suas famílias e redes de apoio através da acessibilidade, da conscientização, da empatia na comunicação, da arte, da cultura e da economia criativa”.

Para garantir a acessibilidade, o festival contará com intérpretes de LIBRAS, tradução tátil, audiodescritores e monitores especializados no atendimento a pessoas com necessidades especiais.