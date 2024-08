ACEO entrevistará candidatos à Prefeitura de Osasco

A Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO) promove, entre os dias 29 de agosto e 12 de setembro, entrevistas com os candidatos à Prefeitura da cidade. O evento será aberto ao público mediante inscrição prévia.

Os encontros serão realizadas sempre às 19h em datas determinadas por sorteio, sendo:

Gerson Pessoa (Podemos) em 29/08;

(Podemos) em 29/08; Emidio de Souza (PT) em 05/09;

(PT) em 05/09; Dr. Lindoso (Novo) em 12/09.

Todas as entrevistas serão gravadas e disponibilizadas no canal de YouTube da ACEO no dia 13 de setembro.

O presidente da ACEO, Marcos Atchabahian, ressalta a importância do evento: “Já é uma tradição na ACEO dialogar com os candidatos em prol da comunidade empresarial, que é quem gera empregos, impostos e o desenvolvimento para Osasco”.

Marcos lembra também que desde sua fundação a entidade trabalha em conjunto com o Poder Público Municipal em prol da sociedade osasquense. “Independentemente de quem for eleito, a ACEO estará sempre ao lado, trabalhando, para tornar Osasco ainda melhor para o ambiente de negócios e para a cidade como um todo”.

Inscrições para participação presencial podem ser feitas pelo site www.aceo.com.br e associados poderão enviar perguntas para os candidatos.

SERVIÇO

ACEO entrevista candidatos à Prefeitura de Osasco

Quando: 29/08 – Gerson Pessoa, 05/09 – Emidio de Souza e 12/09 – Dr. Lindoso

Horário: 19 horas

Local: Avenida Dionysia Alves Barreto, 701, Vila Osasco – Osasco

Inscrições: www.aceo.com.br