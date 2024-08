Osasquense Carina Santi vence campeonato mundial de jiu-jitsu em Las Vegas

A atleta Carina Santi, participante do programa Bolsa Atleta de Osasco, alcançou uma conquista histórica ao se tornar campeã mundial de jiu-jitsu e atingir o primeiro lugar no ranking master 1 da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF). A vitória veio durante o World Master IBJJF Championship 2024, realizado em Las Vegas, Estados Unidos, de 29 a 31 de agosto.

Em uma emocionante declaração nas redes sociais, Carina expressou sua alegria: “É impossível descrever em palavras a emoção de me tornar campeã mundial e alcançar o topo 1 do mundo! Os únicos títulos que estavam faltando na minha carreira na IBJJF.”

A lutadora destacou a importância do apoio recebido em sua jornada: “Cada gota de suor, cada sacrifício, cada luta vencida me trouxeram até aqui. Mas nada disso seria possível sem os meus incríveis patrocinadores, meus parceiros e a minha equipe multidisciplinar que me guiou com tanto carinho e dedicação.”

O campeonato deste ano foi marcado como o maior Mundial já registrado, com um total de 352 lutas de faixa-preta. A competição, em sua 28ª edição, ocorreu na Pirâmide, local emblemático para o esporte, e foi palco de performances espetaculares de faixas-pretas de nível elite.

Carina Santi fez questão de agradecer ao seu patrocinador e ao programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, fundamentais para sua preparação e participação no campeonato. “Obrigada por acreditarem no meu sonho e fazerem parte dessa conquista! Juntos, somos imparáveis!”, afirmou a campeã.