“Sensação de dever cumprido”, diz prefeito Igor Soares na reta final do mandato em Itapevi

“Sensação de dever cumprido”, diz prefeito Igor Soares na reta final do...

Chegando ao fim do mandato como prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos), abriu o coração nas redes sociais para falar sobre suas principais conquistas na área da Educação.

“Consegui primeiro a Etec, agora a Fatec, idealizei as Escolas do Futuro e já consegui entregar diversas escolas. A sensação é de dever cumprido. Tenho imensa gratidão a todos que confiaram e confiam no meu trabalho”, escreveu o prefeito, nesta sexta-feira (30).

Igor inaugurou ontem a primeira Faculdade de Tecnologia de Itapevi, ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). “Estou muito feliz e emocionado com os resultados que conquistamos nestes oito anos de trabalho. E um dos meus grandes orgulhos é ter conquistado uma Fatec para a nossa cidade. Uma faculdade pública 100% gratuita que, com certeza, vai oferecer aos itapevienses uma grande oportunidade para mudar de vida”, concluiu.

O segundo mandato de Igor Soares à frente de Itapevi termina no final deste ano e, com isso, não pode concorrer novamente ao cargo nas eleições municipais de 2024. Para ser o seu sucessor, ele apoia o vice-prefeito e amigo de longas datas, candidato Teco, que lidera as intenções de voto na cidade.