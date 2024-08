Osasquenses marcam presença na etapa final da Copa FBR de Ciclismo

A 5ª etapa da Copa FBR Esportes de Ciclismo foi realizada no último final de semana, em Porto Feliz, no interior paulista, e contou com a participação de atletas osasquenses.

A competição foi dividida em três circuitos distintos: Pro (55 km, com 1.100 m de elevação), Sport (41 km, com 840 m de elevação) e Fun (29,5 km, com 520 m de elevação).

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, enviou seis atletas representantes do Bolsa Atleta, que obtiveram os seguintes resultados:

Karina Fernandes: Competiu na categoria máster feminino, finalizando em 3º na categoria e também 3º no geral.

Maria Julia: Apesar de não ter competido nesta etapa. (Pro Elite Feminina), conquistou o 3º lugar no geral.

Hugo Viana Rodrigues: Competiu na categoria Elite Masculino Pro e terminou em 3º lugar na categoria e 4º lugar na classificação geral, enfrentando um total de 22 atletas.

Matheus Vaz de Melo Torquetti: Participou da categoria Pro Master B, com 105 ciclistas no total, e conseguiu a 10ª posição.

Marcos Paulo Bernardino dos Santos: Também na categoria Elite Masculino Pro, terminou em 5º lugar na categoria, e 10º na classificação geral entre 22 participantes.

Pedro Hugo da Silva Santos: Competiu na categoria Pro sub-25, enfrentando 6 ciclistas, e terminou em 4º lugar.

“Vale salientar que os resultados obtidos na categoria geral são a soma de todas as etapas. Nossos atletas demonstraram grande desempenho e nos representaram muito bem nas competições”, disse o secretário de Esporte, Thiago Borges.