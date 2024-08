Jhordan Matheus apresenta novo solo de comédia em Barueri neste sábado (31)

No sábado (31), às 21h, o Centro de Eventos de Barueri apresenta o novo show de stand-up comedy de Jhordan Matheus, um dos talentos emergentes da comédia nacional. Nascido no Engenho Velho de Brotas, em Salvador, Jhordan é preto, rastafari e periférico, carregando com orgulho suas raízes soteropolitanas por onde passa.

Este novo espetáculo marca o segundo solo de comédia de Jhordan, que conquistou o público com seu carisma e humor afiado. No palco, o comediante compartilha, de maneira descontraída e hilária, as dificuldades e os desafios que enfrentou ao longo de sua trajetória até se estabelecer como humorista. O show promete aproximar ainda mais Jhordan do público, ao expor suas vivências de forma autêntica e divertida.

Jhordan Matheus ganhou notoriedade inicialmente no cinema, ao interpretar Boa Vida na adaptação de “Capitães de Areia”, de Jorge Amado. Sua carreira no stand-up comedy começou em 2015. Entre 2021 e 2023, percorreu o país com seu primeiro solo, “Batenu Tenu”, que foi um sucesso de público, com inúmeras sessões esgotadas.

Agora, Jhordan retorna aos palcos com um novo solo que não apenas promete boas risadas, mas também reforça sua missão de levar a Bahia para o mundo através da comédia.

Os ingressos para o show de Jhordan Matheus em Barueri já estão à venda no site Bilheteria Express. O Centro de Eventos Barueri fica na Av. Sebastião Davino dos Reis, 672 – Jardim Tupanci.