Patati Patatá traz show “Sorrir e Brincar” para Barueri em comemoração aos 40 anos de carreira

A dupla de palhaços mais querida da América Latina, Patati Patatá, chega a Barueri com seu espetáculo “Sorrir & Brincar” neste domingo (8), às 15h30, no Teatro Praça das Artes. O show faz parte das comemorações dos 40 anos de carreira da dupla e promete encantar crianças e adultos com um repertório repleto de sucessos.

No palco, acompanhados por dançarinos, Patati Patatá apresentarão hits conhecidos como “Dança do Macaco”, “Lôro” e “Ronco do Vovô”, além de clássicos infantis como “Tindolelê”, “Piuí Abacaxi” e “Ursinho Pimpão”. O espetáculo acontece em um cenário colorido, convidando o público a uma viagem pelo universo lúdico, com a tradicional mistura de alegria, humor ingênuo e carinho que caracteriza a dupla.

Como parte das celebrações de aniversário, todos os espectadores terão direito a uma foto com Patati Patatá ao final do show.

Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Express e nos seguintes pontos físicos: no Terminal Modas Centro em Santana de Parnaíba (Rua Quinze de Novembro, 411) e no Centro de Eventos de Barueri (Av. Sebastião Davino dos Reis, 672 – Jardim Tupanci). O Teatro Barueri Praça das Artes está localizado na Rua Ministro Rafael de Barros Monteiro, 255, no Jardim dos Camargos.