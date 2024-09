Beatles 4Ever Cartoon estreia em Osasco com espetáculo musical infantil

O Teatro Municipal de Osasco receberá pela primeira vez o espetáculo “Beatles 4Ever Cartoon” neste domingo (8), às 16h. O show promete encantar crianças e fãs dos Beatles de todas as idades com uma apresentação musical inspirada no icônico filme “Yellow Submarine”.

O espetáculo teatral, idealizado e produzido pela banda Beatles 4Ever, traz para o palco uma história mágica embalada pelos grandes sucessos do quarteto de Liverpool. Entre as músicas que farão parte do repertório estão clássicos como “Twist and Shout”, “Here Comes the Sun” e “All You Need Is Love”.

Com personagens especialmente criados para um musical infantil dos Beatles, o “Beatles 4Ever Cartoon” visa unir o encanto das canções dos Beatles com uma narrativa envolvente e visual colorido, remetendo ao universo dos desenhos animados.

Os ingressos já estão à venda através do site Bilheteria Express. O Teatro Municipal Glória Giglio fica na Avenida dos Autonomistas, 1533, na Vila Yara.