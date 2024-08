Sábado será de sol e calor na região

A previsão do tempo para este sábado (31) indica a continuidade do padrão climático observado nos últimos dias. Os moradores podem esperar um dia ensolarado, com céu predominantemente limpo durante toda a manhã e tarde.

À medida que a noite se aproxima, haverá um aumento gradual da nebulosidade. No entanto, apesar do aumento das nuvens, não há expectativa de chuva para o período.

Osasco

Mínima: 16°C

Máxima: 31°C

Barueri

Mínima: 14°C

Máxima: 30°C

Carapicuíba

Mínima: 15°C

Máxima: 30°C

*Com informações do Climatempo.