Santana de Parnaíba ganha novo complexo logístico municipal

O prefeito Marcos Tonho entregou para a população de Santana de Parnaíba, na última sexta-feira (6), o Complexo Logístico Municipal, instalado no bairro Cidade São Pedro. O equipamento público administrado pela Secretaria de Educação é distribuído em três andares em uma área de 8,2 mil m².

“É um espaço de Santana de Parnaíba, da população, que consolida o nosso investimento em prédios próprios, proporcionando com que a prefeitura respire melhor, porque ao sair dos aluguéis sobra mais recurso para investimentos na saúde, educação e outras políticas públicas em que a nossa cidade vem se destacando”, disse o prefeito Marcos Tonho.

O Complexo Logístico Municipal conta com um megagalpão com 14 corredores que armazenam materiais escolares, alimentos e equipamentos, além de setor administrativo, elevador, sala de nutricionistas, espaço do Programa Música nas Escolas (com acervo de roupas e instrumentos), e há previsão de, em breve, também abrigar as secretarias de Administração e Desenvolvimento Social.