Políticos e personalidades de Osasco e região lamentam a morte de Ana Paula Rossi

Personalidades e políticos de Osasco e região usaram as redes sociais para manifestar pesar pela morte da vereadora Ana Paula Rossi. Dentre eles, o prefeito osasquense Rogério Lins; o prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves; de Jandira, Doutor Sato; além de vereadores, candidatos e pessoas próximas à Ana.

“Ana Paula Rossi sempre será um exemplo para mim. Sua fé, resiliência, preocupação com as pessoas e seu amor por Osasco sempre serão lembrados por todos nós. Sua amizade e lealdade ficarão para sempre em meu coração”, escreveu o prefeito Rogério Lins. “Durante meu governo, foi nossa secretária de Educação e líder do nosso Governo na Câmara Municipal, funções que desempenhou sempre com maestria”, completou.

Rogério Lins também manifestou solidariedade à família Rossi: “Que Deus conforme vocês e transforme a dor em lembranças da mulher que foi uma verdadeira guerreira. Vá em paz, Ana”. “Meu coração está em pedados”, disse Aline Lins, primeira-dama osasquense.

O prefeito Marcos Neves, de Carapicuíba, declarou: “A política da região sofre uma grande perda. Ana Paula Rossi estava no seu terceiro mandato como vereadora, uma pessoa trabalhadora e com muito amor por Osasco e pela população. Que Deus conforte o coração dos seus pais, Francisco Rossi, Ana Maria Rossi, e de toda a sua família nesse momento de dor. Nossos mais sinceros sentimentos”.

“Carismática, comunicativa e muito aguerrida, Ana Paula construiu uma história admirável no rádio e na política. Me solidarizo com a família Rossi nesse momento de profunda tristeza e dor. Peço a Deus que conforte os corações de todos os familiares e amigos, e que as lembranças dos momentos preciosos vividos com Ana Paula tragam alívio e fortaleçam a fé nesse período de luto”, afirmou Doutor Sato, prefeito de Jandira.

“Ana Paula Rossi deixará saudades”

Os candidatos a prefeito de Osasco também lamentaram a perda. “Osasco perdeu uma mãe dedicada e uma liderança política promissora […] Deixará saudades em todos quanto conheceram”, declarou Emidio de Souza.

“Fomos vereadores juntos e tenho apenas boas lembranças na Câmara Municipal de Osasco. Obrigado, Ana, que Deus te receba de braços abertos e que o nosso Senhor conforte a todos os familiares e amigos”, escreveu Dr. Lindoso.

A presidente nacional do Partido Liberal Mulher, Michelle Bolsonaro, também manifestou pesar, em nota: “Estaremos orando para que Deus conforte os corações dos familiares, parentes e amigos para que possam superar com paz de serenidade esse momento tão difícil”.

“Sentirei tanto a sua falta. Obrigada por tudo, minha amiga”, declarou a vereadora de Osasco, Elsa Oliveira. “Nossos sentimentos à família da vereadora Ana Paula Rossi. Que Deus possa confortar o coração de todos”, escreveu Luana Ramos, coordenadora pedagógica do Projeto Começar.

Legado de luta e amor por Osasco

A cidade de Osasco decretou luto oficial de três dias pela morte da parlamentar, que construiu uma importante trajetória na política da cidade, e estava em seu terceiro mandato de vereadora.

Nos anos de 2003, 2005 e 2006, foi Secretária Municipal de Assistência e Promoção Social, secretária de Educação em 2017. Foi eleita vereadora em 2008, sendo a terceira mais votada. Foi candidata a vice-prefeita em 2012 na chapa do ex-prefeito Celso Giglio e, em 2016, reeleita vereadora. Retornou à Câmara Municipal em 2018 e, desde então, atuou também como Procuradora Especial da Mulher.

Em 2020, foi reeleita vereadora em seu terceiro mandato, sendo a mulher mais votada. Foi a primeira mulher líder de governo na Câmara de Osasco, função que exerceu entre janeiro de 2021 e novembro de 2023; atuou como a presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes e como relatora de comissões, como a de Constituição e Justiça; da Criança, do Adolescente, da Juventude e da Mulher; e de Políticas Afirmativas de Raça e Gênero.

Foi vice-presidente da Frente Parlamentar Nossa História e se destacou como autora de uma Indicação que instituiu, em Osasco, o Projeto Guardiã Maria da Penha e o Programa de Atenção, Proteção e Defesa da Mulher Vítima de Violência.

“Ana Paula Rossi deixa um legado de luta e trabalhos desenvolvidos na cidade de Osasco. Neste momento de muita tristeza e pesar, a família Rossi agradece pelas mensagens de carinho e pelas orações recebidas durante o período de tratamento”, escreveu o PL Osasco.

Ana Paula foi diagnosticada com um câncer tipo linfoma não Hodgkin e estava internada no Hospital do Rim desde o dia 8 de julho. O corpo dela será velado até às 16h, no Teatro Municipal Glória Giglio. O enterro será às 17h, no Cemitério Bela Vista.