Segunda-feira terá sol e aumento de nuvens

A previsão do tempo para segunda-feira (2) indica um dia predominantemente ensolarado, com algumas mudanças ao longo das horas.

O dia começará com sol, proporcionando uma manhã clara e quente. A temperatura mínima prevista é de 18°C, podendo chegar a uma máxima de 33°C no período mais quente do dia.

A partir da tarde, espera-se um aumento gradual da nebulosidade. Apesar disso, não há previsão de chuva para a região, mantendo-se 0% de probabilidade de precipitação.

Um ponto de atenção para os moradores é a grande variação da umidade do ar ao longo do dia. Os níveis oscilarão entre 27% e 100%.

Osasco

Mínima: 18°C

Máxima: 33°C

Barueri

Mínima: 18°C

Máxima: 32°C

Carapicuíba

Mínima: 18°C

Máxima: 32°C