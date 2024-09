Osasco vence São Caetano no primeiro jogo da temporada em casa

O Osasco Vôlei venceu a primeira partida da temporada em casa. Na noite desta sexta-feira (30/8), com as arquibancadas do ginásio José Liberatti cheias, a equipe do técnico Luizomar de Moura bateu São Caetano por 3 sets a 0, parciais de 25-18, 25-17 e 25-8, em apenas 1h10. Foi o segundo jogo e a segunda vitória osasquense no Campeonato Paulista de 2024.

Luizomar destacou o bom trabalho realizado pela equipe jovem do São Caetano, mas ressaltou que o Osasco fez a sua parte dentro de quadra. A líbero e capitã Camila Brait comemorou o retorno do público ao ginásio e reafirmou o desejo da equipe em buscar o 18º título estadual.

A noite teve estreias e presenças ilustres na arquibancada. A levantadora Maria Clara chegou como novo reforço para o Campeonato Paulista, e a ponteira Natália, assim como a oposta Polina, seguem aguardando a oportunidade de entrar em quadra.

Antes da partida, Natália agradeceu a torcida presente e destacou sua felicidade em rever o ginásio cheio. O time do Osasco, formado por Giovana, Tifanny, Valdez, Mayara, Callie, Geovana Vitória e Camila Brait, contou com a atuação destacada de Valdez para a vitória.

A equipe osasquense volta à quadra na próxima sexta-feira (6/9), quando enfrenta o Renasce Sorocaba, fora de casa.