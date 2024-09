Tema do desfile da Independência de Santana de Parnaíba exalta a educação

Neste sábado (7), a Prefeitura de Santana de Parnaíba realizará o tradicional desfile cívico em celebração à Independência do Brasil, com o tema “Escola: uma construção de saberes”. O evento, que começará às 9h na avenida Tenente Marques, 5.555, no bairro da Fazendinha, deverá reunir mais de 5 mil participantes.

Organizado pela Secretaria de Educação, o desfile contará com a presença de escolas municipais, universidades, orquestras, e diversos grupos da comunidade, incluindo a Guarda Mirim e associações locais. Também haverá apresentações de forças de segurança, como a Polícia Militar, GCM, Corpo de Bombeiros e Exército.

Devido à montagem da estrutura, a avenida onde ocorrerá o desfile será interditada das 6h às 14h no dia do evento.