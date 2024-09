Antonia Fontenelle debocha da prisão de Deolane Bezerra

Antonia Fontenelle reagiu à prisão da influenciadora digital Deolane Bezerra na operação da Polícia Civil que investiga jogos de azar ilegais e lavagem de dinheiro. “Acaba não, mundão! Essa roda gigante não está girando, está capotando”, disparou a atriz hoje (4), nos Stories do Instagram.

“Já tenho até o título do meu ao vivo de hoje: ‘Toninha avisou’, continuou Fontenelle em referência ao apelido que ganhou de Deolane durante a troca de farpas que tiveram no último mês. “Mas espera aí! ‘Eu declaro o meu imposto, você declara o seu?’. Um bilhão? Isso foi o que o Silvio Santos deixou para as filhas depois de muitos anos de trabalho”, continuou a loira.

No mês passado, as duas protagonizaram uma discussão após Fontenelle questionar a origem da fortuna de Deolane, que rebateu dizendo que seu dinheiro é fruto do seu trabalho e não de herança, como o da atriz.

Hoje, Antonia Fontenelle também citou nomes de empresas envolvidas nas investigações contra jogos de azar ilegais. Ainda nos Stories, a atriz disparou: “Quer ficar rica? Tem que trabalhar, tem que trabalhar honestamente. Venho falando disso não é de hoje. Agora, quero ver amiguinhos famosos postando solidariedade… Para ficar rico ou você tem que trabalhar muito e honestamente ou ser herdeira”, concluiu.

Ainda no Instagram, a atriz publicou um vídeo no qual criticou a imprensa sobre menções políticas polêmicas envolvendo seu nome e cobrou a polícia. “Espero sinceramente que a polícia não feche os olhos para os demais youtubers, influencers, fofoqueiros… Envolvidos ou patrocinados por sites e plataformas de apostas ilícitas que estão destruindo vidas”, escreveu na legenda do vídeo.

“Uma grande injustiça”, diz Deolane

Em uma carta escrita a próprio punho, Deolane Bezerra, que foi presa durante uma viagem a Recife, Pernambuco, tranquilizou os seguidores e disse estar sofrendo “uma grande injustiça”.

“É notório o preconceito e a perseguição contra minha pessoa e minha família, mas isso tudo servirá para provar mais uma vez para todos vocês que não pratico e nunca pratiquei ‘crimes’”, escreveu a advogada. Solange Alves, mãe da influenciadora, também foi detida na operação e chegou a passar mal.

“Já já tô aqui de novo. ‘Exquece’ que a mãe tá enjaulada”, brincou. “E lembrando, todos os impostos estão pagos”, finalizou a loira. A irmã dela, Dayanne Bezerra disse que irá provar a inocência da irmã e da mãe.

Deolane e Solange são alguns dos alvos da operação “Integration”, iniciada em abril do ano passado e que já resultou em 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão nos estados de Pernambuco, Paraíba, São Paulo, Paraná e Goiás.