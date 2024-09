Unidades do Poupatempo da região fecham neste sábado (7), Dia da Independência

Os postos do Poupatempo da região não funcionarão no próximo sábado, 7 de setembro, devido ao feriado nacional do Dia da Independência. O atendimento presencial será retomado na segunda-feira, 9 de setembro, com agendamento prévio.

Apesar do fechamento das unidades, a população ainda poderá acessar mais de 3,4 mil serviços digitais pelo site do Poupatempo, pelo aplicativo, totens de autoatendimento e pelo WhatsApp. Entre os serviços disponíveis estão a renovação de CNH, licenciamento de veículos, e emissão de documentos como a Carteira de Trabalho Digital.