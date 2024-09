Onde está Alex? Adolescente de Carapicuíba desaparece após deixar carta aos pais

A família está desesperada em busca de Alex Soares, de 15 anos, jovem morador de Carapicuíba que está desaparecido desde sexta-feira (30). Antes de sair de casa, na Vila Silviania, o garoto enviou aos pais uma carta de despedida via WhatsApp.

O caso foi exibido em reportagem do “Balanço Geral”, da Record TV. Paulo Cesar da Cruz, pai de Alex, contou que o filho saiu de casa com as roupas que ia para a escola e algumas peças novas que os pais compraram.

Antes do sumiço, o jovem de Carapicuíba mandou uma mensagem para os pais dizendo que iria “seguir o próprio caminho”. “Gostaria que vocês entendessem que essa escolha foi feita com muita reflexão e por vontade própria”, escreveu Alex, em um trecho da conversa que teve print exibido na reportagem.

Paulo afirmou que recebeu a mensagem do filho depois que saiu para trabalhar. “Estranhei porque ele não costuma escrever do jeito que enviou. Ele escreve palavras erradas, de qualquer jeito”, disse, reforçando que a carta estava bem redigida e sem erros ortográficos.

Os amigos do menino foram os únicos que ainda conseguiram falar com ele. Ainda segundo a reportagem, Alex contou que havia baixado um aplicativo de relacionamento, conheceu uma pessoa mais velha e pretendia investir na relação.

No dia em que desapareceu, Alex faltou na escola. Ao entrar em contato com a direção, a mãe do garoto descobriu outras faltas naquela semana. Em seguida, os pais registraram um boletim de ocorrência do desaparecimento e compartilharam fotos de Alex nas redes sociais na tentativa de chegar até o menino.

“Acredito que ele foi induzido, que a pessoa plantou alguma coisa na cabeça dele, de que a vida dele seria bem melhor que aqui”, relatou o pai, que fez um apelo: “Filho, volta para casa porque aqui é o seu lugar. Aqui, ele sabe que ele tem tudo, não falta nada, nunca falei um não”, completou.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Alex pode entrar em contato com a Polícia Militar, no 190, ou ainda no Disque Denúncia 181.