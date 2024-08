Ação policial em Cotia resulta em prisão e recuperação de veículo furtado

Na tarde de terça-feira (27), uma operação bem-sucedida da Polícia Militar em Cotia culminou na prisão de dois indivíduos e na recuperação de um veículo furtado. O incidente ocorreu durante um patrulhamento de rotina realizado por agentes do 33º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano na Avenida Ivo Mário Issac Pires.

Os policiais identificaram um Honda Fit em circulação que constava como produto de furto. Prontamente, realizaram a abordagem do veículo. Durante a verificação, descobriu-se que tanto o motorista quanto o passageiro possuíam histórico criminal, aumentando as suspeitas sobre a origem ilícita do automóvel.

A pesquisa veicular confirmou que o carro havia sido, de fato, furtado. Diante das evidências, os suspeitos foram detidos e a ocorrência foi encaminhada ao 1° Distrito Policial de Cotia para os procedimentos legais cabíveis.

O veículo recuperado foi apreendido e ficará à disposição das autoridades para os trâmites investigativos e eventual devolução ao proprietário legítimo.