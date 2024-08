St. Marche abre vagas de atendente, repositor e mais cargos nas lojas de Barueri, Cotia e região

A rede de supermercados St. Marche está com diversas vagas de emprego abertas nas unidades de Barueri, Cotia, Santana de Parnaíba e na capital paulista. As oportunidades foram publicadas no site de vagas da empresa.

Há 10 vagas para a função de atendente de supermercado para as lojas de Alphaville, em Barueri, e da Granja Viana, em Cotia. As oportunidades exigem que o candidato tenha o segundo ano do ensino médio, além de disponibilidade de horário para trabalhar em escala 6×1.

Também na loja de Alphaville, há duas oportunidades para preparador de massas e molhos. Na unidade da Aldeia da Serra, em Santana de Parnaíba, a St. Marche está contratando atendente.

Já na cidade de São Paulo, há 4 vagas de repositor de supermercado, além de oportunidades para os cargos de açougueiro, atendente de delivery, confeiteiro pleno, atendente de padaria, atendente de e-commerce, empacotador e outras em lojas da marca distribuídas na cidade.

Os benefícios oferecidos aos colaboradores incluem vale transporte, seguro de vida, assistência médica e odontológica e refeição no local.

Saiba como se candidatar para as vagas de emprego nas lojas St. Marche:

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site de recrutamento da rede, onde podem escolher a oportunidade desejada, cadastrar o currículo online e obter mais informações sobre as vagas disponíveis.

Confira o endereço das lojas St. Marchê na região:

Aldeia da Serra – Avenida dos pássaros, 451

Alphaville – Alameda Rio Negro, 1406

Granja viana – Estrada da Aldeia, 186

Sobre a rede

A rede de supermercados St. Marche, com 31 lojas distribuídas pela Grande São Paulo e Capital, destaca-se por oferecer produtos de alta qualidade e um atendimento diferenciado. Outro diferencial é a curadoria de produtos de diversas partes do mundo.

Fundada há 21 anos no bairro do Morumbi, a primeira loja tinha como objetivo reunir padaria artesanal, frutas e legumes selecionados, além de um açougue com cortes frescos.

Com o sucesso do formato e a fidelidade dos clientes, a rede St. Marche expandiu suas operações e, há 15 anos, adquiriu o tradicional Empório Santa Maria, que atualmente possui duas lojas na capital paulista. Além disso, em 2015, a rede foi responsável por trazer o primeiro Eataly da América Latina, em parceria com a matriz Eataly.

