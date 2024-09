Acidente no Rodoanel, em Embu das Artes, deixa motorista gravemente ferido

Um grave acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira (6) no km 35,500 do Rodoanel, em Embu das Artes, resultando em um motorista gravemente ferido e causando transtornos significativos ao tráfego. O incidente, registrado às 5h02, envolveu uma carreta Scania e um caminhão Volkswagen.

Segundo informações preliminares coletadas no local, a carreta Scania trafegava pela faixa 3 quando, por razões ainda não esclarecidas, foi atingida na traseira pelo caminhão Volkswagen. O impacto foi tão intenso que a carreta foi deslocada para o acostamento, enquanto o caminhão ficou parcialmente na faixa 3 e no acostamento.

A gravidade da situação exigiu a mobilização de diversos recursos, incluindo a Polícia Militar Rodoviária, o Corpo de Bombeiros e a equipe de perícia. Uma operação de resgate complexa foi necessária para retirar o motorista encarcerado nas ferragens do caminhão. Às 06:45, quase duas horas após o acidente, a vítima foi finalmente removida em estado grave e imediatamente transportada para um Pronto Socorro próximo.

As equipes de emergência trabalharam arduamente para minimizar os impactos no tráfego. Às 06:58, o caminhão foi reposicionado no acostamento, permitindo a liberação parcial da via. No entanto, a interdição parcial se estendeu por mais de 30 minutos, causando congestionamentos consideráveis no trecho.

A perícia chegou ao local às 07:48 para iniciar as investigações sobre as causas do acidente.