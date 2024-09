Centro de Eventos de Barueri apresenta show de hipnose cômica nesta sexta-feira (6)

O Centro de Eventos de Barueri apresenta nesta sexta-feira (6) o espetáculo “Magicamente: Show de Hipnose Cômica”, às 20h30.

Os hipnólogos André Attie, Eduardo Neaime e Sanny Machado lideram o espetáculo, que já acumula mais de 1.000 apresentações e nove anos de sucesso nos palcos. O show, que já impactou mais de 120 mil espectadores, traz como marca registrada a participação ativa do público. Voluntários da plateia são hipnotizados e colocados em situações cômicas e surpreendentes, proporcionando um entretenimento imprevisível. André Attié, um dos idealizadores, garante que todas as cenas são realizadas com respeito e segurança, sem expor os participantes a situações perigosas ou constrangedoras.

Durante o estado de hipnose, os voluntários experimentam um relaxamento profundo, mantendo sua consciência, mas liberando-se de inibições. Isso resulta em performances espontâneas e hilárias, que vão desde dançar e cantar até formar bandas musicais com instrumentos imaginários.

Como surpresa adicional, todos os voluntários recebem um presente especial ao final do show.

Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Express. O Centro de Eventos de Barueri fica na Av. Sebastião Davino dos Reis, 672 – Jardim Tupanci.