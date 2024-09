Colisão entre caminhões na Rodovia Castelo Branco deixa dois mortos

Um grave acidente envolvendo dois caminhões na Rodovia Castelo Branco, em Santana de Parnaíba, resultou em duas vítimas fatais na madrugada desta sexta-feira (6). A colisão ocorreu por volta das 5h54, no km 40,200 da via, causando interdição total por mais de 30 minutos e mobilizando equipes de resgate e autoridades de trânsito.

Segundo informações preliminares, um caminhão Volkswagen, carregado de calças jeans, colidiu na traseira de um Mercedes Benz que transportava leite. O impacto foi tão violento que as duas pessoas que ocupavam o VW não resistiram aos ferimentos. Uma das vítimas foi declarada morta no local às 6h15, enquanto a outra faleceu às 7h24, após ser removida para um Pronto Socorro próximo.

O motorista do Mercedes Benz, que sofreu apenas ferimentos leves, relatou às autoridades que trafegava pela faixa 3 quando sentiu o impacto em sua traseira. Após a colisão, ambos os veículos ficaram imobilizados na mesma faixa de rolamento.

A Polícia Rodoviária e equipes de resgate foram rapidamente acionadas, e a via permaneceu interditada por um período significativo, causando congestionamentos e transtornos aos usuários da rodovia. As autoridades iniciaram as investigações para determinar as causas exatas do acidente, que pode ter sido ocasionado por falha mecânica, condições da pista ou fadiga do motorista.