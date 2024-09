Incêndio atinge vegetação às margens do Rodoanel, em Barueri

Um incêndio foi registrado no início da tarde desta quarta-feira (4), às margens do rodoanel Mário Covas, altura do Km 11, em Barueri. Até o momento, não há informações sobre feridos.

O registro da ocorrência foi feito às 12h42, segundo O Centro de Controle de Informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

Um caminhão pipa foi acionado para combater as chamas. O incidente não afetou o fluxo de veículos no Rodoanel.

Ontem, um incêndio de grandes proporções atingiu a vegetação em outro trecho que pertence a mesma rodovia, no Km 16, em Osasco.

As ocorrências reforçam o alerta da Defesa Civil para o elevado risco de incêndios diante das altas temperaturas e baixa umidade do ar.