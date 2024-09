Bandeira tarifária de energia sofre ajuste: impacto na conta de luz pode ser menor

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou nesta quarta-feira (4) uma revisão no sistema de bandeiras tarifárias. Após reavaliação dos dados do Programa Mensal de Operação (PMO) pelo Operador Nacional do Sistema (ONS), a agência reguladora determinou a mudança da bandeira vermelha para o patamar 1, menos oneroso que o anteriormente previsto.

Com essa alteração, o valor adicional cobrado na conta de energia será de R$ 4,463 para cada 100 quilowatt-hora consumidos. A decisão foi tomada após a ANEEL solicitar à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) uma reanálise das informações e novo cálculo dos dados.

Em paralelo a essa medida, a diretoria da ANEEL informou que serão iniciados processos de fiscalização para auditar os procedimentos dos agentes envolvidos na definição do PMO e no cálculo das bandeiras tarifárias. Essa ação visa garantir a precisão e transparência no processo de definição das tarifas de energia.

A revisão do patamar da bandeira vermelha pode resultar em um reajuste menos expressivo nas contas de energia dos consumidores, comparado ao que seria aplicado caso o patamar mais alto fosse mantido.