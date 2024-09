Getnet abre inscrições para Programa de Estágio 2024 com vagas em Barueri

A Getnet, empresa global especializada em adquirência, tecnologia e suporte de meios de pagamento, anunciou a abertura das inscrições para seu Programa de Estágio 2024 com vagas em Barueri. As inscrições podem ser realizadas até 23 de setembro.

O programa, voltado para estudantes universitários de cursos de bacharelado ou tecnólogo com formação prevista a partir de dezembro de 2025, oferece uma estrutura completa de desenvolvimento profissional. Os estagiários terão acesso a trilhas de conhecimento formativas, que incluem capacitações comportamentais, técnicas e desenvolvimento de projetos em grupo.

Entre os pré-requisitos, a empresa busca candidatos com disponibilidade para trabalhar presencialmente de duas a três vezes por semana. Para algumas vagas, é necessário conhecimento de inglês a partir do nível intermediário. A Getnet valoriza perfis curiosos, criativos, responsáveis e com desejo de evolução profissional.

O pacote de benefícios inclui bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-transporte, vale-refeição e/ou alimentação, seguro de vida, plano de saúde, plano odontológico e dia de folga no aniversário.

A Getnet faz parte da PagoNxt, hub de tecnologia e soluções de meios de pagamentos do Grupo Santander, o que proporciona aos estagiários a chance de integrar um ambiente de inovação e crescimento no setor financeiro e tecnológico.

Os interessados podem obter mais informações e se inscrever através do site oficial do programa: job-boards.eu.greenhouse.io/getnetbrasilprogramadeestagio