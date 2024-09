Basket Osasco recebe Mogi nesta terça (10) em jogo decisivo do Campeonato Paulista

Basket Osasco recebe Mogi nesta terça (10) em jogo decisivo do Campeonato...

O Basket Osasco recebe às 19h30 desta terça-feira (10), no ginásio Geodésico, o Mogi Basquete pela segunda rodada da fase de realinhamento do Campeonato Paulista Adulto masculino 2024. O jogo desta terça em Osasco terá entrada gratuita para todos os torcedores.

A Coruja vem de revés diante do Bauru Basket, na última quinta-feira (5), em Bauru, e quer se recuperar no Estadual. “Planejamos executar nosso plano de jogo para lutarmos muito por uma vitória. Com a ajuda dos nossos torcedores em casa, vamos competir em alto nível de intensidade”, destacou o armador americano Jamir Moultrie.

Nesta etapa da competição cinco times lutam por três vagas nos playoffs. Por enquanto, Farma Conde São José, Bauru Basket e Basket Osasco ocupam sexto, sétimo e oitavo lugares, respectivamente, e têm vantagem sobre Mogi e LSB/Sorocaba.

Homenagem à Ana Paula Rossi

O Basket Osasco informou que solicitará junto à Federação Paulista de Basketball que seja feito um minuto de silêncio na partida desta terça-feira em homenagem à vereadora Ana Paula Rossi, que faleceu no último domingo (8), aos 55 anos.