FRIO: Santana de Parnaíba registra 4ª menor temperatura na região metropolitana de São Paulo

Na madrugada mais fria do ano em São Paulo, Santana de Parnaíba destacou-se ao registrar a quarta menor temperatura na região metropolitana. O município amanheceu com os termômetros marcando 2,1°C, colocando-o entre os locais mais gelados da Grande São Paulo nesta terça-feira (27).

Segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a capital paulista e sua região metropolitana enfrentaram temperaturas excepcionalmente baixas, com alguns bairros registrando valores abaixo de zero. A temperatura média na cidade de São Paulo chegou a 5°C no início do dia.

Santana de Parnaíba ficou atrás apenas de três localidades em termos de baixas temperaturas:

1. Marsilac (São Paulo): -1,7°C

2. Capela do Socorro (São Paulo): -0,9°C

3. Barragem Parelheiros (São Paulo): 1,1°C

4. Santana de Parnaíba: 2,1°C

Esta posição coloca Santana de Parnaíba como o município mais frio da região metropolitana fora da capital, superando outras cidades conhecidas por suas baixas temperaturas, como Mauá, que registrou 3,3°C no Paço Municipal.

O fenômeno climático que causou essa queda brusca de temperatura afetou toda a região, com diversos bairros da capital e cidades vizinhas registrando temperaturas abaixo de 5°C.

Apesar dos termômetros terem chegado aos 18ºC ao longo do dia, a previsão indica que a sensação térmica deve permanecer baixa no final da tarde.