Catedral de Santo Antônio em Osasco se prepara para receber relíquias de Santa Teresinha

A Catedral de Santo Antônio, em Osasco, está se preparando para receber as relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus, programada para os dias 25 e 26 de setembro.

Em preparação para esta visita especial, a catedral realizará uma Novena das Rosas de 16 a 24 de setembro, conduzida pelo Padre Vinícius Soares. Os fiéis poderão acompanhar as orações ao vivo através do perfil oficial da Catedral no Instagram.

Durante os dois dias da visita, a igreja permanecerá aberta 24 horas, oferecendo uma programação que inclui missas, vigílias e momentos de oração. O evento terá início às 16h do dia 25, com a acolhida das relíquias na Praça Duque de Caxias, seguida por uma missa solene às 17h. O ponto alto da celebração será a Santa Missa Solene presidida por Dom João Bosco, às 20h do mesmo dia.

Para atender aos visitantes, a Cantina de Santo Antônio funcionará ininterruptamente, oferecendo café, lanches e outras opções. Além disso, itens comemorativos como medalhas especiais de Santa Teresinha, livretos com a novena, rosas e camisetas estarão à venda, com a renda revertida para as obras da igreja.

A programação se estenderá pela madrugada, com uma vigília de oração à meia-noite e uma missa às 3h da manhã do dia 26. O encerramento está previsto para as 9h do dia 26, com a Missa de Despedida das Relíquias.