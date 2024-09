Nova pesquisa aponta possível vitória de Gerson Pessoa no primeiro turno em Osasco

Uma nova pesquisa eleitoral realizada pela Vox Opinião Pública em Osasco revela um cenário favorável para o candidato Gerson Pessoa (Podemos) nas eleições municipais de 2024. O levantamento, divulgado nesta quarta-feira (11), mostra Pessoa com 57,5% das intenções de voto, indicando a possibilidade de uma vitória no primeiro turno, marcado para 6 de outubro.

O estudo, encomendado pelo jornal A Comarca, entrevistou 600 eleitores nos dias 7 e 8 de setembro, com margem de erro de quatro pontos percentuais e 95% de confiança. O registro na Justiça Eleitoral é SP-05069/2024.

Os resultados apontam uma disputa acirrada pelo segundo lugar entre o ex-prefeito Emídio de Souza (PT), com 14,3%, e o ex-vereador Dr. Lindoso (Novo), com 13,2%. Considerando a margem de erro, ambos estão tecnicamente empatados. Glória Brito (PCO) aparece com 1,2% das intenções de voto.

A pesquisa também revelou dados sobre a rejeição dos candidatos. Emídio de Souza lidera esse quesito com 40,5%, seguido por Dr. Lindoso com 18,2% e Glória Brito com 17,5%. Gerson Pessoa apresenta a menor taxa de rejeição entre os candidatos, com 11,8%.

Um fator que pode estar influenciando o cenário eleitoral é a alta aprovação do atual prefeito Rogério Lins (Podemos), que apoia a candidatura de Pessoa. A pesquisa indica que 81,5% dos entrevistados aprovam a gestão de Lins, enquanto apenas 9,7% a desaprovam.