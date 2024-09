Prefeitura de Taboão da Serra abre concurso para 120 vagas de professor

A Prefeitura Municipal de Taboão da Serra anunciou a abertura de um novo concurso público para o preenchimento de 120 vagas de Professor de Educação Básica – PEB I, além de formação de cadastro reserva. O Edital nº 002/2024, publicado recentemente, prevê 114 vagas para ampla concorrência e 6 vagas reservadas para pessoas com deficiência (PcD).

Os candidatos interessados devem possuir Licenciatura Plena em Pedagogia. A jornada de trabalho será de 30 horas semanais, com remuneração inicial de R$ 3.490,54, acrescida de vale alimentação como benefício adicional.

O processo seletivo, sob responsabilidade da Associação Brasileira de Concursos Públicos (ABCP), consistirá em provas objetivas de caráter classificatório e eliminatório, abordando conhecimentos básicos e específicos relacionados ao cargo. Além disso, haverá uma prova de títulos de caráter classificatório.

As inscrições estarão abertas e vão até as 23h59 do dia 15 de outubro. Os interessados deverão realizar a inscrição através do site www.abconcursospublicos.org.

É importante ressaltar que o cadastro reserva será limitado a 20 vezes o número de vagas oferecidas, proporcionando oportunidades adicionais para futuros chamamentos.

Mais informações estão disponíveis no edital completo.