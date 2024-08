CCR RodoAnel realiza campanha de orientação para motociclistas em Osasco nesta sexta-feira (30)

A CCR RodoAnel promove nesta sexta-feira (30), das 10h às 12h, uma campanha de orientação sobre condução segura de motocicletas em rodovias, em frente à Prefeitura de Osasco. A ação faz parte de uma série de campanhas organizadas pelas concessionárias do Grupo CCR, com o objetivo de conscientizar motociclistas sobre os riscos e as melhores práticas de segurança ao trafegar em rodovias.

Durante o evento, serão reforçadas orientações cruciais, como os perigos de trafegar no corredor entre veículos, a importância do uso correto de equipamentos de segurança, e o respeito às normas de trânsito, especialmente em relação à velocidade. O gerente executivo de Operações de CCR Rodovias, Keller Rodrigues, destaca a necessidade de redobrar a atenção ao conduzir motocicletas em rodovias, devido à maior velocidade e ao tráfego de veículos pesados, como caminhões e carretas. “Ao trafegar pelo corredor, o motociclista se coloca em uma condição insegura. Caso sofra uma queda, poderá ser atropelado por outros veículos”, alerta Rodrigues.

A campanha também oferecerá dicas essenciais de segurança, como o uso contínuo de capacete e acessórios de proteção, respeito à sinalização, cuidado ao frear, e a importância de realizar ultrapassagens apenas pela esquerda. Além disso, será enfatizada a necessidade de se manter visível e fora dos pontos cegos de outros veículos, e de realizar check-ups preventivos nas motocicletas.