Sexta-feira terá sol e temperaturas amenas

O tempo nesta sexta-feira (30) seguirá o padrão do dia anterior, com céu ensolarado. Pela manhã, haverá nevoeiro, um fenômeno comum nesta época do ano que tende a se dissipar conforme o sol ganha força. À medida que o dia avança, o céu ficará predominantemente aberto.

Para o período noturno, a previsão indica céu limpo. Não há expectativa de chuva para esta sexta-feira.

Osasco

Mínima: 15°C

Máxima: 29°C

Barueri

Mínima: 13°C

Máxima: 28°C

Carapicuíba

Mínima: 14°C

Máxima: 28°C

*Com informações do Climatempo.