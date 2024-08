Força Tática apreende grande quantidade de drogas em Carapicuíba

A Força Tática do 33° Batalhão de Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas em uma comunidade na Vila Veloso na última quarta-feira (28).

Após denúncias, os policiais realizaram uma varredura em uma das vielas da comunidade, onde localizaram uma casa desabitada utilizada como ponto de armazenamento, embalagem e distribuição de drogas. No local, foram encontrados 6.850 porções de cocaína, totalizando 10,585 kg; 3.550 porções de maconha, pesando 4,785 kg; e 9.300 unidades de crack, somando 6,880 kg. Além das drogas, foram apreendidos 39.000 embalagens, uma balança de precisão, insumos para o refino dos entorpecentes e 220 litros de lança-perfume.

A ocorrência foi apresentada no 2° Distrito Policial de Carapicuíba, onde as drogas e os materiais foram encaminhados e permaneceram apreendidos. A perícia foi realizada no local para dar continuidade às investigações.