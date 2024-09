Teatro Municipal de Itapevi apresenta o espetáculo “Divertidamente 2” neste domingo

O Teatro Municipal de Itapevi apresenta neste domingo (8), às 15h, a peça infantil “Divertidamente 2”, uma livre adaptação do aclamado filme da Pixar, promete encantar o público com uma nova aventura focada nas complexidades emocionais da adolescência.

Nesta continuação, os espectadores acompanharão Riley, agora adolescente, enfrentando os desafios típicos desta fase crucial do desenvolvimento. A icônica sala de controle das emoções, cenário marcante do filme original, passa por uma transformação significativa para acomodar as novas e complexas emoções que surgem com a puberdade.

As emoções já conhecidas e queridas pelo público – Alegria, Raiva, Medo, Nojinho e Tristeza – se veem diante de um desafio inédito: a chegada de novos “inquilinos” emocionais. Ansiedade, Inveja, Tédio e Vergonha se juntam ao elenco, trazendo uma dinâmica totalmente nova e desafiadora para o controle emocional de Riley.

Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Express. O Teatro Municipal de Itapevi fica na Rua Professor Irineu Chaluppe, 65 – Jardim Itapevi.