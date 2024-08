Fatec Itapevi inicia atividades com curso de Gestão da Qualidade e estrutura moderna

Fatec Itapevi inicia atividades com curso de Gestão da Qualidade e estrutura...

A Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) de Itapevi foi inaugurada oficialmente na noite desta quinta-feira (29). A nova unidade já recebeu seus primeiros 35 alunos, matriculados no curso superior de tecnologia em Gestão da Qualidade.

Com uma infraestrutura moderna e acessível, a Fatec Itapevi dispõe de seis salas de aula, laboratório de informática, espaço para laboratório de metrologia, biblioteca, salas de estudo e administrativas. Todas as instalações são equipadas com recursos de acessibilidade, como rampas e sanitários adaptados.

O governador Tarcísio de Freitas, presente na inauguração, destacou a importância da instituição: “Hoje inauguramos uma instituição de excelência, que vai mudar a vida e dar ferramentas que conectam os estudantes com o mercado de trabalho. Os projetos desenvolvidos pelos alunos do Centro Paula Souza têm aplicações para a área da Segurança Pública, meio ambiente, processamento de dados, inteligência artificial e agronegócio”.

A implantação da faculdade foi resultado de uma parceria entre as gestões estadual e municipal. O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Vahan Agopyan, ressaltou a importância dessa iniciativa: “Estamos comemorando a possibilidade de nossos jovens de Itapevi terem uma formação sólida, que é muito importante para a própria carreira profissional, mas também para a sociedade”.

Um diferencial da nova Fatec é a arte urbana que decora uma das fachadas do prédio. O artista local Wellington Naberezny foi o responsável pelos grafites, adicionando um toque cultural único à instituição.

A alta procura pelo curso inaugural – com quase seis candidatos por vaga – demonstra o interesse da comunidade local pela educação tecnológica de qualidade.