Colégio Sidarta realiza feira literária com programação gratuita em Cotia

O Instituto Sidarta, em Cotia, realiza neste sábado (31) a 1ª Festa Literária Sidarta (FLIS). O evento está sendo organizado pela Midiateca Sidarta em conjunto com a frente de Ciência das Linguagens e tem como objetivo principal promover o encontro entre o público e diversos atores do universo literário, incluindo autores, ilustradores, educadores e editoras. A programação, cuidadosamente elaborada, oferecerá uma variedade de atividades que prometem encantar visitantes de todas as idades.

Entre os destaques do evento estão mesas redondas, que abordarão temas relevantes do cenário literário atual, bate-papos intimistas com autores, proporcionando ao público a oportunidade de conhecer de perto seus escritores favoritos, e oficinas práticas que estimularão a criatividade dos participantes. Além disso, uma feira do livro será montada, oferecendo uma ampla seleção de títulos para os amantes da leitura.

Wil Delarte, escritor, compositor, produtor, editor, artista multifacetado e figura importante na cena cultural da cidade de Cotia, para conversar sobre “Literatura e território”. Claudia Hermida, atriz que está sempre conectando o teatro com a literatura no seu canal de Instagram e do YouTube, será a encarregada da contação de história. Ela acredita que os livros são ferramentas potentes de transformação e acolhimento.

A roteirista e curadora literária Carol Rodrigues vai ministrar uma oficina de Escrita Criativa. Carol recebeu os prêmios Jabuti e da Biblioteca Nacional pelo seu livro de contos “Sem vista para o mar”. Já os educadores do Sidarta estarão se revezando durante o dia em uma oficina de criação de marcadores de páginas.

Para complementar a experiência, uma feira gastronômica será instalada no local, garantindo que os participantes possam se deliciar com diversas opções culinárias enquanto desfrutam da programação.

Mesas redondas

A FLIS apresentará duas mesas-redondas que prometem instigar reflexões profundas sobre o universo literário. A primeira, intitulada “Para que serve a literatura?”, reunirá a educadora social Bel Santos Mayer, ativista da causa do livro e cogestora da Rede de Bibliotecas Comunitárias LiteraSampa, e a pedagoga Ana Leme, especialista em Literatura para Crianças e Jovens pelo Instituto Vera Cruz (SP).

A segunda mesa, “Com quantas vozes se constrói a literatura?”, contará com a participação de Januária Alves, duas vezes vencedora do Prêmio Jabuti de Literatura Brasileira, e Olívio Jekupé, escritor indígena guarani da aldeia Kakané Porã. Esta discussão promete abordar a diversidade e representatividade na literatura brasileira.

Além das mesas-redondas, o evento oferecerá bate-papos com autores renomados, incluindo Raoni Marqs, Aline Abreu, Elisama Santos e Daniella Michelin, abordando temas como mangá, literatura infantil e educação não violenta. Camila Castilho, coordenadora de Ciência de Linguagens do Colégio Sidarta, fechará as discussões com o tema “Literatura de fã”, explorando a importância dos livros de entretenimento.